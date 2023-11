Momenti pikant/ Kryeministri futet me eskortë në Kuvend teksa Berisha jepte intervistë: Rama është ky?! Shiheni çfarë frikacaku!

Kuvendi sot do të zhvillojë një seancë maratonë ku do të diskutohet projekt-buxheti i vitit 2024.

Por pa nisur seanca kanë filluar tensionet mes deputetëve të opozitës dhe Gardës, e cila nuk i lejoi të hynin në Kuvend pa i kontrolluar.

Ndërsa në ambientet e jashtme ndodhej ish-kryeministri Sali Berisha i cili po fliste për mediet.

Ndërsa ai ishte duke folur, prapa shpinës së tij u shfaq makina e Kryeministrit që i drejtohej Kuvendit.

Në atë moment, Berisha e ndali bashkëbisedimin me mediat dhe e quajti kryeministrin Rama frikacak.

Berisha: Kush është ky që kalon tani? Me thoni pak…

Gazetarja: Rama!

Berisha: Rama? Çfarë frikacaku, vjen një orë para. Ka frikë se…siç erdhi do largohet.

Berisha tha se aksioni i opozitës sot në Parlament do jetë i fuqishëm dhe paralajmëroi gazetarët se do jenë dëshmitarë të një aksioni që synon mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të popullit opozitar në Parlament.

Berisha: Ai siç e ka filluar në këtë mënyrë me 10 makina mbrapa, do përfundoje me një autokolonë me 20 makina…njëlloj si Kim Jon Un, por është i pashpresë. Ju ishit vetë dëshmitarë se si erdhi./albeu,com