Apeli liron inxhinierin e ASHK në Sarandë, u arrestua për shpërdorim detyre

Erliton Ymeri, 37 vjeç, ish specialist në sektorin e hartografisë në ASHK Sarandë, ka lënë dje qelinë e paraburgimit ku ndodhej i arrestuar për “shpërdorim detyre” prej 24 marsit në kuadër të operacionit “Heshtja 2”.

Gjykata e Apelit Gjirokastër ka zëvendësuar masën e sigurimit për të, nga “Arrest në burg” në “Arrest në shtëpi”. Ymeri akuzohet së bashku me 4 kolegë të tjerë, nga të cilët aktualisht dy ndodhen në paraburgim, një në arrest shtëpie e një tjetër në kërkim, kishin legalizuar dhe më pas hipotekuar një lokal në zonën turistike të Sarandës edhe pse për të kishte një urdhër prishje nga IMT. Ishte Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja që deklaroi në një konferencë për shtyp kallëzimin penal të tyre, pas një kompleksi shkeljesh, sipas tij, në rastin konkret.

Prej shkurtit të këtij viti, Prokuroria e Sarandës në tre raste dhe SPAK në një rast tjetër, nxorën 19 urdhër arreste për zyrtare, biznesmenë e qytetarë të ndryshëm në lidhje me shkelje për çështje pronash në Sarandë. Nga këto urdhër arreste me mase sigurimi “Arrest në burg” u ekzekutuan 12 prej tyre, ndërsa 7 u shpallën në kërkim. Por aktualisht, me vendime të ndryshme të Gjykatave, vetëm 4 ndodhen në masë “Arrest në burg”, 2 në “Arrest në burg me afat 45 ditë” nga të cilat u kanë mbetur edhe dy javë deri në rivlerësim të masës së sigurimit, 6 në “Arrest në shtëpi” dhe 7 në kërkim.