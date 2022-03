Aida Shtino ngre alarmin: E keni mendjen te Ukraina, në Durrës ka hyrë një rrymë shumë e rrezikshme

Teksa në çdo cep të botës po flitet për luftën, edhe në mediat shqiptare nuk mungojnë detaje dhe zhvillimet e fundit.

Por gazetarja Aida Shtino ka bërë një reagim e alarmuar në profilin e saj në Facebook.

Ajo shprehet se duhet të kemi më shumë vëmendjen në vendin tonë duke treguar se të rinjtë po kryejnë rituale satanike të rrezikshëm për jetën në varrezat e Durrësit.

Statusi i plotë:

Se ju ka ngelur mendja tek Ukraina dhe ajo qe ndodh aty, por doja tiu pyesja a dini gje per ritualet satanike qe behen ne varrezat e Durresit…???

A jeni ne dijeni se ne Shqiperi ka hyre nje rryme shume e rrezikshme , qe po rekruton te rinjte tane ne rituale te tilla…?

Apo cna duhet ne, si thoni larg eshte Durresi kemi me afer Ukrainen…

A me qe ra fjala, sot e pate foton e rradhes se Zelenskit , kete here doli me gruan, se duhej te dinim edhe me ke eshte martuar…

Kujdesuni per femijet tuaj po e perseris , jo me larg se tre dite u kapen disa te rinj qe kryenin rituale satanike te rrezikshme per jeten e tyre dhe jo vetem !!!