“Zhgarravitesh poshtë jorganit me një bixhozxhi”, Shqipe Hyseni shpërthen ndaj Kiarës dhe Luizit

Shqipe Hysenaj ka komentuar e revoltuar momentet mes Kiarës dhe Luizit. Ish-konkurrentja e “Përputhen”, ka postuar një moment intim mes çiftit dhe flet ashpër ndaj Kiarës.

Shqipja përmend edhe Arbrin e Zhaklinën, opinionistët e Big Brother ndërsa Luizin e quan halabak dhe bixhozxhi.

“Këto do komentosh o Arbër nesër. Puthet robi me etik, po kjo ngeli duke u zhgarravit dhe zhgërryer me këtë halabakun bixhozxhi poshtë jorganëve…Kush e di nga i shkojnë duart Kiarës…Pyesni Zhaklinën se është opinioniste…Iku imazhi, fytyra se brekët po e po, mjer ti për vete o goc me etik që do të rrish si serioze nëpër emisione”, shkruan Shqipja.