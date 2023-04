Zhakut i “shkon goja lëng”: Dua të shoh s*ks në “Big Brother VIP”

Efi, Kiara, Bledi dhe Ronaldo janë katër ish-banorët më të votuar nga publiku që i bashkohen sërish BBV. Me të dëgjuar emrin e Kiarës, opinionistja Zhaklin Lekatari i la “amanetet” moderatores dhe i tha se e ka me merak që ajo të bëj dashuri me partnerin e saj Luizin brenda ne BBV.

Por në merak se nuk ishte shumë e qartë me porositë që i la Kiara Titos, Zhaku e sqaroi sërish me gojën plot.

“Dua të shoh seks në Big Bother VIP”, shprehet ajo.

Kjo deklaratë u kundërshtua menjëherë nga Arbër Hajdari dhe Gent Hazizi të cilët thanë se nuk e shohin me vend të bëhet dashuri para dhjetra kamerave.

“Poshtë batanijes”, këmbënguli opinionistja.