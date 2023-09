Zbulohet se kush do të jetë partnerja e Saimir Korreshit në “DWS”(EMRI-FOTO)

Deputeti Saimir Korreshi, ashtu sikurse vetë ka njoftuar, do të jetë një nga konkurrentët e “Dancing With The Stars”.

Demokrati do të zbresë për herë të parë në pistën e kërcimit krah Livias, që do të jetë partnerja e tij gjatë kësaj eksperience.

Livia është balerinë profesioniste dhe punon në teatër si balerinë e parë.

Para disa ditësh, në një intervistë për “Shqipëria Live”, deputeti i njohur për batutat dhe ironinë e tij në parlament, njoftoi se i ka thënë “Po” ftesës për të garuar krah konkurrentëve të tjerë, në pistën e kërcimit. Spektakli “Dancing With The Stars Albania” nis së shpejti në Top Channel.