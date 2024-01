Zbulohet data e publikimit të filmit për jetën e Michael Jackson

Është bërë e ditur data zyrtare në të cilën do të publikohet filmi për jetën e Michael Jackson.

Sipas Deadline, filmi do të ketë premierë në mbarë botën më 18 prill 2025 dhe prodhimi do të fillojë më 22 janar. Filmi do të drejtohet nga Antoine Fuqua, me skenar nga John Logan.

“Filmi tregon njeriun kompleks që bëhet Mbreti i Popit, nga triumfet në tragjedi, nga ana e tij njerëzore dhe betejat personale nga krijuese“.