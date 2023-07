Zamira Kita rrëfen për herë të parë ndarejn nga bashkëshorti: Veprimi që bëra për inat të tij

Aktorja e njohur Zamira Kita në një lidhje direkte me emisionin “Ftesë në 5”, ka folur për detaje që lidhen me xhirimet e filmit “Në kuadër të dashurisë”, një projekt që e bëri bashkë me kolegë të vjetër, por edhe emra të rinj.

Ajo ka treguar se bashkëpunimi me të gjithë aktorët ka qenë shumë i mirë dhe është surprizuar me profesionalizmin që ata kanë treguar.

Gjithashtu Zamira shprehet se ajo vetë mund të sakrifikojë shumë për një film që përkushtohet dhe është e gatshme të bëhet edhe tullace. Ajo ka treguar një histori që ka ndodhur më herët, kur për shkak të një zënkë që pati me burrin, i preu flokët shumë shkurt.

Zamira Kita: Tullace bëhem në moment nëse është në rol për të cilin investohem, apo nëse Beni im do ma kërkonte, do ta kisha bërë.

Bieta Sula: Cila ka qenë kërkesa më e çuditshme e Benit, për shembull lidhur me flokët e tu, apo s’ka pasur?

Zamira Kita: Mos i pri më ka thënë një herë dhe kur jemi grindur, jemi ndarë dy-tre ditë, vajta i preva deri tek veshi prej inatit. E kam bërë dhe në atë kohë kam xhiruar një recital të Mihallaq Andreas me një kokë që nuk më dukej se nuk e kisha timen, se i kisha prerë flokët për herë të parë në jetë.