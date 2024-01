YouTuber’-i më i famshëm në botë MrBeast, publikon videon e parë në X për të testuar të ardhurat që do të fitojë nga rrjeti social i Muskit

‘YouTuber’-i më popullor në botë, MrBeast, ka publikuar një video të plotë në platformën X (ish-Twitter) për herë të parë, pasi më parë kishte thënë se as “një miliard shikime” nuk do ta bënte të vlefshme për të.

Ylli i kanalit ‘YouTube’-ut, emri i vërtetë i të cilit është Jimmy Donaldson, ka thënë se tani po provon X-in sepse është “shumë kureshtar” të shohë sa do të jenë të ardhura nga reklamat që do të gjenerojë, shkruan BBC.

Ky ndryshim i qëndrimit është një shtysë për platformën e rrjeteve sociale që po has vështirësi. Pronari i saj, Elon Musk, ka provuar strategji të ndryshme për të nxitur biznesin – të njohur më parë si Twitter – që nga blerja e tij në tetor të vitit 2022.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!

I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht

— MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024