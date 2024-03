Xhesika Polo rrëfen ndarjen nga partneri: I thashë ish-vjehrrës e ke djalin e paaftë!

Xhesika Polo ka rrëfyer më shumë detaje nga jeta e saj personale në Ferma VIP. Teksa po bisedonte me Marianën dhe Florianin, ajo ka treguar më shumë rreth marrëdhënieve të saj dhe përse ato nuk kanë funksionuar. Këngëtarja ka thënë se një nga arsyet pse ata janë ndarë, ka qenë se ishin të paaftë për t’u kujdesur për veten e tyre.

Xhesika është shprehur se në një momentë ajo i ka thënë mamasë së ish-partnerit të saj, se arsyeja përse lidhja nuk funksiononte ishte sepse ajo e trajtonte djalin e saj si të paaftë dhe bënte çdo gjë për të.

Pjesë nga biseda:

Mariana: Çdokush nga mosha jonë krijon atë që ha edhe këtë, bëj edhe këtë.

Xhesika: E di, e di, është ajo ndjesia e mëmësisë. Unë e kam hequr në kurriz vetë. Me çdo partner që kam pasur në krahë, më është dashur t’i mësoj nga e para të përdori durët dhe këmbët, se trurin e përdornin. Është tendenca e mamave shqiptare. Unë i kam thënë mamasë së ish-partnerit tim, se një nga arsyet që ne të dy nuk u bëmë është dot ashtu siç duhet, është fakti që ti tët bir e ke trajtuar si të paaftë.

Mariana: Dhe ai që e kishte të fiksuar në trurin e tij, se ai do të rrinte dhe unë do të laja, do të pastroja. Unë do të bëja magji çdo mëngjes. Nga mëngjesi deri në darkë me të gjithë qenien time.