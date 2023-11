VIDEO/ Ledri Vula publikon këngën e re, rreshtat për Sarën dhe Dafinën habisin fansat

Në mes të gjithë zhurmës për ndarjen me Sarën, Ledri Vula ka publikuar këngën e re.

” Paranormal”, quhet kënga që Ledri sapo ka publikuar, por teksi i saj konfuzoi gjithë ndjekësit.

“Do po m’vesin kur o dasma,

e do po m’presin kur po dana?

Ku’ ku’ ku’ ku’

Ku po shkon pa mu?!

Tutna ma fut bllok

me ta komentu”, thotë ndër rreshta Ledri, duke folur kështu si për situatën me Sarën ashu dhe për ate me Dafinën.

Kujtojmë se Ledri Vula ka prishur marrëdhëniet me ish të dashurën e tij, Dafina Zeqiri. Shkak për këtë u bë një koment, të cilin Ledri e ka përfshirë në këngën e re.