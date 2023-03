Veshjet e saj në prime-t e Big Brother, e ëma nuk ia kursen vërejtjet Arbana Osmanit (VIDEO)

Arbana Osmani ka dhënë një intervistë për Argjirën dhe Beniadën për emisionin “E diell”. Arbana u tregoi vajzave se makeup-in ia lë në dorë profesionistit Arbër Bytyqi ndërsa veshjen ua tregon mikeshave dhe mamasë, por kjo e fundit ka ca vërejtje.

“Të gjithë kanë qejf ta dinë ça do vesh dhe ua dërgoj veshjen, ua dërgoj zgjedhjen Lorit, Sarës, Xhemit, mamit, e ndaj me shumë miq. Por mamit nuk ia dëgjoj fjalën (qesh). Më këshillon: Pse moj mam nuk vesh ca fustane të bukura zonjash? Për mamin fustanet janë gjithmonë shumë të shkurtra, shumë të hapura. I pëlqej shumë me kostum”, tha Arbana teksa edhe Argjira e komplimentoi duke i thënë se kostumi i shkon vërtet shumë.