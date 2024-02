Varësja me shifër marramendëse që Taylor Swift vendosi në Super Bowl

Taylor Swift tregoi mbështetjen e saj për të dashurin Travis Kelce me një gjerdan të viteve ’87’ teksa po shkonte në Super Bowl në Las Vegas të dielën.

Ylli i popit, 34 vjeçe, veshi një gjerdan varëse ari që mbante numrin e fanellës së tij, teksa hynte në stadiumin Allegiant së bashku me shoqëruesit e saj.

Varësja kushton mjaft shtrenjtë, gjerdani Stephanie Gottlieb kushton 4250 dollarë (3,934 euro), shkruan DailyMail.

Jo vetëm kaq, por ajo mbante një tufë të vogël në formë futbolli nga Judith Leiber, të stolisur me numrin e fanellës së tij dhe një xhaketë të kuqe “Kansas City Chiefs”.

Xhaketa e Erin Andrews kushton 129 dollarë (119 euro), ndërsa çanta kushton 4,495 dollarë (4,160 euro).

Ajo dukej mahnitëse me një bluzë të zezë të stilit korse, me pëlhurë rrjetë dhe xhinse të zeza të çara në kofshë. Bluza me korse është nga Dion Lee dhe shitet për 720 dollarë (666 euro), ndërsa xhinset nga Area kushtojnë 695 dollarë (643 euro). Taylor mbërriti në stadium së bashku me nënën e saj Andrea Swift, Blake Lively, Ice Spice dhe shoqen dhe stilisten e saj të ngushtë Ashley Avignone.