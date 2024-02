Vajza e The Rock përballet me kërcënime me vdekje

Ylli i NXT, Ava, e cila është gjithashtu vajza e Dwayne ‘The Rock’ Johnson, ka marrë disa kërcënime me vdekje pasi WWE ndryshoi historinë duke sjellë The Rock, megjithëse ajo nuk ka asnjë lidhje me vendimet krijuese të shfaqjes.

Sipas Ava-s, ajo ka marrë vazhdimisht kërcënime me vdekje dhe mesazhe urrejtjeje në inbox-in e saj pas paraqitjes së babait të saj, diçka të cilën nuk e vendosi ajo.

“A mund të më lini jashtë kësaj çështjeje sepse jam i zënë duke u marrë me një shfaqje,” tha Ava në X ndërsa shtoi gjithashtu, “po marr kërcënime me vdekje për një situatë që nuk kam të bëj fare…”

Menjëherë pasi Ava bëri një njoftim publik për kërcënimet me vdekje, ajo mori menjëherë mbështetje nga fansat e tjerë të WWE si Ryan Avedisian, i cili gjithashtu bëri një deklaratë.

“Uau, Ava nuk e meriton të trajtohet kështu. Ava nuk është kreu i kreativitetit në nxt. Me të vërtetë tregon se sa toksik është IWC në të vërtetë. Fansat që shkojnë shumë larg me këto kërcënime me vdekje duhet jeni në burg dhe/ose kërkoni ndihmë psikiatrike. Këta tifozë toksikë duhet të qetësohen, mundja është një shfaqje e shkruar. Ava nuk e meriton këtë. Lëreni Ava-n të bëjë punën e saj në paqe.”