U përfol për një lidhje me Princin William, Rose Hanbury ngre padi kundër gazetarit

Rose Hanbury, e cila kohët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave për shkak të një lidhjeje të supozuar me Princin William, ka ndërmarrë veprime ligjore kundër Stephen Colbert për risjellje në vëmendje dhe shaka për lidhjen e saj të dyshuar me Princin e Uellsit, sipas raporteve të fundit.

Sipas In Touch Weekly, Markezja e Cholmondeley i dërgoi një njoftim ligjor drejtuesit të talk show-it për shakanë e tij të pandjeshme për lidhjen e dyshuar të çiftit. Avokatët e Hanbury-t gjithashtu përmendën në një deklaratë të dhënë për median se thashethemet e lidhjes nuk kanë asgjë të vërtetë dhe se akuzat kundër klientës së tyre dhe Princit William janë të rreme.

“Thashethemet duket se janë publikuar në mediat kryesore kohët e fundit si rezultat i një shakaje të bërë për të në The Late Show with Stephen Colbert,” -thanë ata. “Ne u kemi shkruar në emër të klientit tonë CBS-së dhe organizatave të tjera të medias me reputacion për të konfirmuar se pretendimi është i rremë.”

Thashethemet se William e tradhtoi gruan e tij u ringjallën pasi Colbert i diskutoi ato në shfaqjen e tij The Late Show with Stephen Colbert.