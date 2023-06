U nda nga Egli, por paska plane për dasmë, me kë do të martohet Olsi Bylyku (VIDEO)

Prej disa javësh ndarja e aktort të njohur Olsi Bylyku dhe Egli Takos ka zënë një vend kryesor në median rozë.

Dasma e Klea Hutës dhe Elgit Dodës ishte një tjetër detaj që e vëretetoi ndarjen. Olsi ndryshe nga herët e tjera mori pjesë i vetëm në dasmën e Elgit Dodës dhe Klea Hutës.

Gjatë ceremonisë martesore së çiftit të njohur, u intervistuan shumë personzhe Vip, ku ndër ta ishte edhe Olsi.

I pyetur nga gazetarja se kur do të martohet, aktori i habiti me përgjigjen e tij se së shpejti edhe ai do të bëjë një dasmë.

“Shpresoj ta kem edhe unë sa më shpejt. Sot nuk u bë ajo hedhja e luleve, se mezi isha duke e prit që ta kap. Është pastaj te dasma. Do luftoj që t’i kap lulet dhe t’ia arrij që të bëjmë edhe ne një dasëm.”– tha Olsi.

Ndërsa aktori i humorit nuk la pa përmendur as çiftin që po kurorëzonin dashurinë e tyre me martesë, për të cilët tha se ai është shumë i lumtur për të gjitha gjërat që ata kanë arritur në jetë.

“Jam shumë i lumtur sot për gjithë karrierën që kanë ndërtu, për familjen që e kanë mbajtë aq mirë në balancë dhe më në fund e realizuan kaq bukur me miqtë e tyre”, u shpreh aktori.