Tragjike! Vritet në dushin e burgut reperi i famshëm

Reperi amerikan MoneySign Suede është gjetur i vdekur në dushin e një burgu në SHBA. Kjo mendohet të jetë një vrasje me dashje

Ai ishte dërguar në burgun e Soledad në Kaliforni teksa priste vendimin përfundimtar të gjykatës për dy akuza për armëmbajtje.

Zyrtarët e burgut thanë se reperi, emri i të cilit është Jaime Brugada Valdez, u shpall i zhdukur fillimisht të martën në mbrëmje pasi, gjatë numërimit të të burgosurve, nuk u shfaq në rresht.

Trupi i tij u gjet në një zonë tjetër të burgut, por përpjekjet e mjekëve për ta mbajtur në jetë ishin të kota.

Në një intervistë për “Los Angeles Times”, avokati i MoneySign Suede, Nicholas Rosenberg, deklaroi se i kishin thënë zyrtarisht që klienti i tij ishte goditur me thikë në dush. Ndërsa një tjetër i burgosur tha për të njëjtën gazetë në kushte anonimati se reperi ishte gjetur në një zonë të burgut ku qëndronin të burgosurit e zakonshëm.

Ai gjithashtu tha se kjo ishte e pazakontë, pasi personazhet publikë zakonisht qëndrojnë në hapësirë të veçanta për arsye sigurie.

Por duke qenë se MoneySign Suede ishte në hapat e parë të karrierës, nuk dihet nëse është vlerësuar se meritonte këtë privilegj.

Reperi ishte dënuar me 32 muaj burg për një akuzë në lidhje me armët dhe po priste vendimin për një tjetër akuzë të ngjashme. Ai ishte dorëzuar në polici dhjetorin e kaluar dhe shpresonte të dënohej përfundimisht me 2 vite burg.

MoneySign Suede u fut në listën e reperëve më në zë në vitin 2021 kur nënshkroi me shtëpinë diskografike “Atlantic records”. Albumi i tij i fundit ishte publikuar në shtator 2022.