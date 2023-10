Të jetosh me mamin dhe vjehrrën në një shtëpi? Blerina Bombaj rrëzon “mitin”: Fat i madh për mua

Dietologia shqiptare Blerina Bombaj, ka hedhur poshtë mitin se harmonia në një shtepi ku jeton me nënën dhe me vjehrrën nuk eksizotn.

Bombaj është mjaft aktive në llograinë e saj në Instagram dhe ndan mjaft foto nga përditshmëria me familjen. Ajo ka ndarë një foto krah nënës dhe vjehrrës.

Ajo e quan veten me fat që jeton me mamin dhe vjehrrën në një shtëpi.

“Te jetosh me mamin dhe vjerren ne nje shtepi eshte fat i madh per mua, e para se nuk jam ndare nga mamaje ime asnje sekonde, dhe e dyta se femijet e mi jane te bekuar me dashurine e dy nenave. I detyrohem gjithcka mamase time qe me ka bere nje njeri te orientuar drejt vlerave, por i detyrohem shume edhe nena Lules qe me ka ndihmuar pa kushte dhe pa e prishur kurre zemren.”, shkruan Blerina Bombaj./albeu.com/