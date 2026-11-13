Spartak Ngjela i del në mbrojtje Luizit dhe sqaron batutën për 6 mijë eurot dhe zërin erotik

I ftuar në emisionin “Live me Luizin” në Top Channel, avokati Spartak Ngjela iu përgjigj pyetjeve personale dhe ngacmuese të Luiz Ejllit. Biseda kaloi nga fama e këngëtarit te jeta private, politika dhe e ardhmja e Shqipërisë, mes humorit dhe optimizmit.
Ejlli i kërkoi Ngjelës të merrte rolin e avokatit të tij, duke e paraqitur si akuzë faktin se Luizi u kishte “vjedhur zemrat” shqiptarëve. Ngjela ia ktheu se zemrat nuk vidhen, por fitohen.
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Kur Ejlli përmendi se shqiptarët kishin qëndruar zgjuar për të ndjekur Big Brother dhe, për këtë arsye, ishin vonuar në punë, avokati tha se faji nuk ishte i Luizit. Sipas tij, arti dhe talenti i këngëtarit i kishin bërë njerëzit të kënaqeshin duke e ndjekur, ndërsa vonesa ishte përgjegjësia e tyre.
I pyetur nëse kishte shpenzuar 6 mijë euro për të pasur zë erotik, Ngjela sqaroi se gjithçka kishte qenë një batutë. Ai tregoi se mikeshat i thoshin se kishte zë erotik dhe se prej atyre komenteve kishte lindur shakaja.
Biseda u ndal edhe te fakti që Ngjela nuk ka fëmijë. Ejlli e pyeti nëse kjo ishte mungesa e tij më e madhe, por avokati u përgjigj se nuk e shihte kështu, pasi në vitet ’70 nuk kishte pranuar të martohej. Më vonë, sipas tij, rrjedha e jetës dhe forca e regjimit ia pamundësuan këtë.
Për bindjet politike, Ngjela tha se është i djathtë. Ndërsa për të ardhmen e vendit u shpreh se Shqipëria nuk përballet me kërcënim, sepse është anëtare e NATO-s, dhe se hyrja në BE do ta çonte në “historinë elitare”. Ai shtoi se ata që nuk e duan qeverinë mund ta rrëzojnë atë kur të vijnë zgjedhjet.
Në mesazhin e tij për Shqipërinë, Ngjela tha se mbetet optimist. Ai e cilësoi shoqërinë shqiptare si më inteligjenten në Europë, duke pohuar se kjo është provuar dhe se e kanë thënë studiuesit, si edhe një shqiptar i madh.