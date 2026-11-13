Spartak Ngjela i del në mbrojtje Luizit dhe sqaron batutën për 6 mijë eurot dhe zërin erotik

Spartak Ngjela i del në mbrojtje Luizit dhe sqaron batutën për 6 mijë eurot dhe zërin erotik

I ftuar në emisionin “Live me Luizin” në Top Channel, avokati Spartak Ngjela iu përgjigj pyetjeve personale dhe ngacmuese të Luiz Ejllit. Biseda kaloi nga fama e këngëtarit te jeta private, politika dhe e ardhmja e Shqipërisë, mes humorit dhe optimizmit.

Ejlli i kërkoi Ngjelës të merrte rolin e avokatit të tij, duke e paraqitur si akuzë faktin se Luizi u kishte “vjedhur zemrat” shqiptarëve. Ngjela ia ktheu se zemrat nuk vidhen, por fitohen.

Të lidhura

None found

Kur Ejlli përmendi se shqiptarët kishin qëndruar zgjuar për të ndjekur Big Brother dhe, për këtë arsye, ishin vonuar në punë, avokati tha se faji nuk ishte i Luizit. Sipas tij, arti dhe talenti i këngëtarit i kishin bërë njerëzit të kënaqeshin duke e ndjekur, ndërsa vonesa ishte përgjegjësia e tyre.

I pyetur nëse kishte shpenzuar 6 mijë euro për të pasur zë erotik, Ngjela sqaroi se gjithçka kishte qenë një batutë. Ai tregoi se mikeshat i thoshin se kishte zë erotik dhe se prej atyre komenteve kishte lindur shakaja.

Biseda u ndal edhe te fakti që Ngjela nuk ka fëmijë. Ejlli e pyeti nëse kjo ishte mungesa e tij më e madhe, por avokati u përgjigj se nuk e shihte kështu, pasi në vitet ’70 nuk kishte pranuar të martohej. Më vonë, sipas tij, rrjedha e jetës dhe forca e regjimit ia pamundësuan këtë.

Për bindjet politike, Ngjela tha se është i djathtë. Ndërsa për të ardhmen e vendit u shpreh se Shqipëria nuk përballet me kërcënim, sepse është anëtare e NATO-s, dhe se hyrja në BE do ta çonte në “historinë elitare”. Ai shtoi se ata që nuk e duan qeverinë mund ta rrëzojnë atë kur të vijnë zgjedhjet.

Në mesazhin e tij për Shqipërinë, Ngjela tha se mbetet optimist. Ai e cilësoi shoqërinë shqiptare si më inteligjenten në Europë, duke pohuar se kjo është provuar dhe se e kanë thënë studiuesit, si edhe një shqiptar i madh.


Shtuar 13.11.2026 21:47

Primo Shllaku rrëfen sëmundjen e bashkëshortes së ndjerë dhe pyetjen që do të donte t’i bënte: “A je mirë atje?

Primo Shllaku rrëfen sëmundjen e bashkëshortes së ndjerë dhe pyetjen që do të donte t’i bënte: “A je mirë atje?
Russell Brand kalon në burg me joga e palestra katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj

Russell Brand kalon në burg me joga e palestra katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj
Jonida Maliqi përballet me psikologen Anjeza Dishnica në “Goca dhe Gra”: Më the se im bir “nuk do të bëhet kurrë

Jonida Maliqi përballet me psikologen Anjeza Dishnica në “Goca dhe Gra”: Më the se im bir “nuk do të bëhet kurrë
Fifi flet për dasmën me Adisin dhe zbulon kë do të shihte në Eurovizion

Fifi flet për dasmën me Adisin dhe zbulon kë do të shihte në Eurovizion
Fifi flet për mëmësinë dhe partneritetin me Adisin: Djali ka një vëlla, nuk dua fëmijë tjetër

Fifi flet për mëmësinë dhe partneritetin me Adisin: Djali ka një vëlla, nuk dua fëmijë tjetër
Fjoralba Ponari rrëfen humbjen e nënës: “Është si një gur në zemër

Fjoralba Ponari rrëfen humbjen e nënës: “Është si një gur në zemër
Charles shënon 78-vjetorin në emisionin e Elton John, humori për moshën sjell të qeshura

Charles shënon 78-vjetorin në emisionin e Elton John, humori për moshën sjell të qeshura
Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë

Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet