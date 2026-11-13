KPK emëron drejtues në Prokurorinë Speciale dhe miraton konkurs për katër pozita

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka marrë një sërë vendimesh për sistemin prokurorial në takimin e tij të 307-të, të drejtuar nga kryesuesi Arian Gashi. Mes tyre janë caktimi i drejtuesve në Prokurorinë Speciale dhe miratimi i konkursit për avancimin e katër prokurorëve.
Këshilli pranoi dorëheqjen e Valdet Gashit nga detyrat e zëvendëskryeprokurorit të Prokurorisë Speciale dhe të udhëheqësit të Departamentit për Korrupsion dhe Krim Financiar. Në të dyja këto pozita u caktua prokurori Rafet Halimi.
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Bekim Kodraliu u caktua në krye të Departamentit për Hetimin e Terrorizmit, ndërsa drejtimi i Departamentit për Hetimin e Krimit të Organizuar iu besua Kastriot Memajt. Sipas njoftimit të KPK-së, zëvendëskryeprokurori dhe udhëheqësit e departamenteve do t’i mbajnë këto detyra deri në një vendim tjetër të Këshillit.
Në mbledhje u shqyrtua edhe kërkesa e Dren Pacës, ushtrues i detyrës së kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale, për shpalljen e konkursit për shtatë prokurorë. KPK miratoi konkursin për avancim për katër pozita.
Këshilli miratoi ndryshimet në Rregulloren për Procedurën e Rekrutimit dhe Përzgjedhjes së Bashkëpunëtorëve Profesionalë, si dhe Rregulloren për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Sistemin Prokurorial. Miratim mori edhe Raporti Vjetor për vitin 2025 për Zbatimin e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit të Sistemit Prokurorial.
Shqyrtimi i kërkesave të kryeprokurorëve të Prokurorive Themelore në Prizren dhe Ferizaj për shpalljen e konkurseve për avancimin e nga një prokurori në Departamentet për Krime të Rënda u shty. Sipas KPK-së, ato do të shqyrtohen më tej pasi Komisioni për Buxhet, Financa dhe Administrimin e Prokurorive të përfundojë analizën.
Për vlerësimin e performancës, KPK miratoi raportin e rivlerësimit të një prokurori. Raporti për vlerësimin e shtatë prokurorëve u miratua pjesërisht, ndërsa kundërshtimi u kthye për rivlerësim.
Këshilli përditësoi gjithashtu listën e paneleve hetimore dhe shqyrtoi çështje që kanë të bëjnë me procedurat hetimore dhe performancën e prokurorëve. Për kërkesën lidhur me hartimin e projektit për Pallatin e Drejtësisë, KPK kërkoi një raport shtesë, të cilin do ta shqyrtojë në takimin e ardhshëm.