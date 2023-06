S*ks në “Kepi i VIP-ave”, Olsa Muhameti lë pa fjalë në përgjigjen e saj

Detaje të reja rreth “Kepit të tundimeve” janë zbuluar nga regjisorja Olsa Muhameti. Teksa ishte e ftuar në “Mos i bjer me top”, Olsa ka ndarë më shumë detaje për publikun, në lidhje me formatin më të ri në Top Channel, “Kepi i VIP-ave”.

E pyetur nëse mund të kenë ndodhur marrëdhënie intime mes VIP-ave, gjatë periudhës së xhirimeve në Turqi në një resort luksoz, autorja e formatit shprehet se është e bindur që kanë ndodhur, por nuk i kanë xhiruar.

Biseda:

Erjola Doci: A do kemi dashuri?

Olsa Muahmeti: Ka pasur copëza, do të ketë. E quaj ka pasur sepse kanë përfunduar xhirimet.

Ronaldo Sharka: Por nuk janë pjesë e formulës ëë?

Olsa Muhameti: Jo nuk është pjesë e formulës. “Kepi i VIP-ave”, është formua shumë e thjeshtë me një fjali: Të rinj të cilët pushojnë pa rregulla në një resort luksoz dhe të gjitha këto elementë dhe kushtet në të cilat jetojnë, është shumë e bukur të shohësh se çfarë situatash do të gjenerojnë. Pra çfarë miksi do të sjellë ky miks personazhesh që jetojnë bashkë në katër vileta të ndara, por që janë ngjitur me njëri-tjetrin dhe i bashkon pishina.

Ronaldo Sharka: Një pyetje e drejtpërdrejtë që vjen nga publiku, a do të ketë seks në “Kepin e Tundimeve”?

Olsa Muhameti: Seks mund të ketë pasur, por ne nuk kemi xhiruar gjë sepse nuk kemi qenë të fokusuar të ruajmë ata që bënin seks.

Ronaldo Sharka: Mund të ketë pasur?

Olsa Muhameti: Po besoj që edhe mundet, jam e bindur për këtë që ka pasur.