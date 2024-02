“S’ke këllqe përdor femrat”, Donaldi reagon ndaj Albit dhe Rozës (FOTO)

Mbrëmjes e djeshme, në spektaklin “Big Brother Vip”, Romeo u vu në qendër të një debati për raportin me Heidin dhe vajzat e shtëpisë.

Diskutimi nisi pasi Roza iu drejtua se s’ka pa argumenta dhe se përdor femrat për të bërë lojërat e tij.

Të njëjtin mendim pati edhe Albi. Ai akuzoi Romeon se shfrytëzon vajzat për lojë, pasi vetë nuk ka këllqe.

Pas kësaj përplasje, një reagim ka ardhur nga Donald Veshaj, i cili me anë të një postimi në “InstaStory”.

Reagimi:

“Ta bej dhe une njehere opninonistin se sme gjen gje.

Romeo paska frike te merret me gocat kur me shume debate ka me goca.

-nje goce i permend jeten jashte dhe vetem se nuk ju kthye me te njejten monedhe paska frik dhe munges argumenti.

Imagjinoni te kishte fol romeo per jeten e asaj. Ishte ber problem kombtar. Po nuk e diskuton njeri kete. Romeo vetem ofendon kur romeos i thon nuk je burr se futesh ne muhabete grash kur muhabetet e grave vdesin ta permendin per puci puci dhe e ftojne ne debat.

-Romeo thot i mbroj njerzit e mi! Aaa gabim, ti mbron njerzit, jo jo ben strategji, jo eshte mire ti mbrosh, po pranoje qe i mbron

Se kur i mbron eshte mir qe mbron etj etj.

Aaa se harrova. Mire qe u moren mungesat sot qe kuptuam qe koreografi qenka aty dhe paska pas mendime te tjera kur rrinte mes shokesh porrr mendimin e vet e jep vetem kur merr sinjal nga opinionisti.

Hajde dhe ca duartrokitje tani per kete qe shkruajta dhe pse nuk duhen”, shkruan ai.