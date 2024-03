Skandale të njëpasnjëshme, Pallati Mbretëror kërkon një asistente të re

Buckingham Palace po punëson një asistent të ri komunikimi mes interesit të shtuar për vendndodhjen e Princeshës së Uellsit.

Përveç përgjigjeve ndaj pyetjeve të medias, punonjësi i ri do të ngarkohet me krijimin e përmbajtjeve të tilla si artikuj të veçantë dhe përditësime të mediave sociale, sipas njoftimit të punësimit.

Aplikimet janë vendosur të mbyllen më 7 prill.

Postimi i punës thotë se asistenti do të tërheqë një pagë vjetore prej 25,642,50 £, ose rreth 32,700 dollarë, dhe të punojë 37,5 orë në javë.

Stafi do të jetë i vendosur në Buckingham Palace që do të thotë se përgjegjësitë e tyre do të përfshijnë edhe punën në strategjinë mediatike të Mbretit Charles III.

Familja mbretërore është përballur me disa çështje të rëndësishme të marrëdhënieve me publikun muajin e kaluar.

Spekulimet kanë qenë të shumta për shëndetin e Princeshës së Uellsit që kur Pallati Kensington tha se ajo do të bënte një “operacion të planifikuar abdominal” në janar.