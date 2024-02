“Si iriq i futesh në krevat”, Degradon me ofendime dhe tone të larta debati Rike-Ilnisa: Di gjëra për ty jashtë…

Meritoni, refuzoi të mbante një anë qëndrimi, por tha se me Ilnisën po njihet, ndërsa Riken e ka shoqe dhe të dyja duhet të respektojnë njëra tjetrën.

Rike: Me mua nuk ke guxim kurrë të merresh.

Meriton: Është shumë e qartë që Riken e kam shoqe, me Ilnisën kam afrimitet.

Rike: Ilnisa të futet në krevat unë jo.

Ilnisa: Kjo është jashtëzakonshmit e ulët. Duhet të punosh pak me veten, kulturën që transmeton.

Rike: Ik mi se je bërë si Iriq nuk i shkulësh më.

Ilnisa: Jeta ime është shumë larg jetës sende.

Rike: Je false sa dhëmbët që ke në gojë. Unë jam e gjitha bojë.

Meriton: Unë e kaloj shumë mirë me të dyja.

Romeo: Është turp, ai djali po mundohet të flasë.

Rike: Nuk kam ardhur të flas për burra në BBV.

Arbër: Më duket shumë situatë komode, bravo të qoftë Meriton je si Kazanova ca të duhet ty, ti je në rregull. Rike, çfarë di nga jashtë për Ilnisën?

Rike: Di gjëra i njoh, por nuk do ja them kurrë. Nëse do isha e keqe do i përdorja. Je çapa e fundit që po vdes të hajë Meritoni.

Ilnisa: Këtë lloj komunikimi nuk e lejoj.

Gazi: Ngele duke ofenduar vajzat ti.

Ilnisa: Lule të një fustani që unë nuk e vesh.