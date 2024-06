Kundërshtarë në lojën e “BBV”, ja postimi i Jul Dedës për Romeo Veshajn

Jul Deda dhe Romeo Veshaj ishin dy nga pretendentët për çmimin e madh të “BBV”, mirëpo asnjëri nuk ia doli të fitonte pasi çmimin e madh e fitoi Egla Ceno.

Përgjatë rrugëtimit, dy aktorët kanë pasur përplasjet me njëri-tjetrin, por nuk kanë munguar as momentet e bukura. Një prej tyre e ka ndarë me publikun Juli.

”Përveç të tjerave, kishte edhe momente si këto”- shkruan Juli krah videos ku shfaqet duke kërcyer me Romeon.

Kujtojmë se pas përfundimit të “BBV”, Romeo nuk u shfaq në festën e ish-banorëve e madje as në Post BBV. Nuk dihet sesi do vijojë marrëdhënia e tij me “Top Channel”, e se ku do e shohim në sezonin e ri televiziv.