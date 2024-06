“Bajrami është çun mamaje, Jasir Asanin e kisha marrë për shofer”/ Ish-banorja e “Big Brother VIP” komenton çunat e Kombëtares

Ish-banorja e “Big Brother VIP Kosova”, Juliana Nura, ka komentuar futbollistët e Kombëtares shqiptare.

E ftuar tek emisioni “Kampionët” i Marina Vjollcës, ajo nuk ngurroi të jepte nga një vlerësim për secilin futbollist sa i përket pamjes dhe jo lojës.

Komentet për futbollistët

Shpresoj që çunat e Kombëtares të mos e marrin shumë seriozisht këtë dhe e them që i dua të gjithë dhe do jem me ju deri në pikën e fundit ashtu siç jeni, do jem me Kombëtaren tonë.

Ajeti

Ajeti është një çun tepër i mirë.

Broja

Unë mendoj se çunat shqiptarë janë yje kështu që edhe ky është yll, yll.

Ismajli

Nuk i isha fut rrugës. Nuk i kisha fol nëse do më ngacmonte.

Bajrami

Duket se është çun mamaje, kështu kam një ndjesi.

Gjimshiti

Duket superlojtar, por nga pamja të tremb.

Ramadani dhe Berisha

Yje, yje!

Mitaj

Loçkë!

Hysaj

Pavarësisht se ka ndodhur ky incidenti i vogël që po flitet mendoj se ky është mashkull që meriton shumë më shumë.

Asani

Nuk po flasim për njeriun, por dukjen. Këtë e kisha marrë për shofer.

Asllani

Shumë nanush!

Strakosha

EEEE, dy metra çun!

Seferi

Me këtë stilin që ma ka, oh loçkë!