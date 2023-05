Si është marrëdhënia jashtë? Luizi zbulon bisedën që pati me Efin: I thashë ik pi*dhu (VIDEO)

Në Post Big Brother-in e sotëm u sqaruan shumë debate që ndodhën brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Një prej tyre ishte video e Efit që mbrojti Luizin në përballjen që pati me Kiarën në një lojë të bërë ku moderatorja doli e lënduar.

Në shpjegimin që dha Luizi se si e kishte kaluar këtë situatë, këngëtari tha se nëse Arbana pyet një nga banorët se si e mendon një konflikt të caktuar ajo duhet të japë përgjigje.

“Nëse të pyet Arbana për një konflikt të caktuar duhet të japësh përgjigje, por kur nuk ta kërkon njeri, mos jep përgjigje se preken të dy palët.

Unë në një bisedë që pata me Efin lidhur me këtë para 2 javësh, i thashë Efit ik pirdhu, me idenë që ta lëmë këtë bisedë se unë kam raport të mirë me të dy, si me Efin dhe me Kiarën,” tha Luizi.