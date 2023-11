Shqipja habit me deklaratën për Luizin: Pas BBV takonte Jurgenën në Kosovë (VIDEO)

Konkurentja e “Big Brother Vip Kosova”, Shqipe Hysenaj së fundmi teksa po bisedonte me Albana Vukaj ka bërë disa deklarata të forta për Luiz Ejllin.

Me bindje ajo tha që këngëtari ka pasur diçka me Genën përpara se të bëhej pjesë e “BBV”, ndërsa shtoi se e ka takuar atë sapo ka dalë nga spektakli.

“Luizi ka pasur diçka tjetër jashtë që pastaj edhe kur ka dalë është takuar me atë tjetrën dhe ka qëndruar me Genën. Kur doli nga bigu ky i ngeli nga mbrapa asaj mesa di unë. Ky kishte diçka me të dhe këtë unë e di të sigurtë.”– tha banorja.

Kujtojmë se edhe gjatë kohës që Luizi ishte në shtëpinë e famshme, Shqipja ka bërë një deklaratë të fortë kundër tij. Me anë të një postimi në InstaStory, ajo e cilësoi Luizin si një harbut që në të ardhmen ka për të ushtruar dhunë fizike ndaj Kiarës.