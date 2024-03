Shakira në krahët e yllit të “Emily in Paris”, çfarë i bëri bashkë?

Shakira na e ëmbëlsoi ditën me albumin e fundit të fotove ku shfaqet në krahët e yllit të “Emily in Paris”, Lucien Lavisvoun i cili do të jetë protagonist në videoklipin e këngës “Punteira”.

Ylli kolumbian ka qenë e ngarkuar së fundmi me një pjesë të mirë të albumit të saj të fundit, Las Mujeres No Ya Lloran, i cili do të publikohet këtë të premte, më 22 mars.

“Women Don’t Cry” është albumi i dymbëdhjetë në studio i Shakira-s, dhe kompania e saj diskografike Sony Music e përshkruan atë si “një testament verbues për qëndrueshmërinë dhe forcën e Shakira-s, si dhe fuqinë e muzikës për të transformuar përvojat më të vështira në momente të vlefshme”.

Albumi, i cili ka 16 kompozime, përfshin një këngë të re me Bizarrap, si dhe një remix të seancës së tij të njohur me argjentinasin dhe bashkëpunime të reja me Rauë Alejandro, Cardi B, Grupo Frontera, ndër të tjera.