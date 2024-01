Selena Gomez dhe Benny Blanco shfaqen shumë të dashuruar në tapetin e kuq të çmimeve “Emmy”

Selena, aktore në serialin “Only Murders in the Building” pozoi me kolegët e saj, Martin Short dhe Steve Martin, e veshur me një fustan nga Oscar de la Renta, të cilin e kombinoi me bizhuteri Tiffany & Co.

Në një natë plot yje të shkëlqyer, Selena Gomez dhe producenti muzikor Benny Blanco janë fotografuar për herë të parë si çift, duke u shfaqur në ceremoninë prestigjioze të çmimeve “Emmy”.

Ndërsa nuk pozuan së bashku në tapetin e kuq, prania e tyre në të njëjtin eveniment ishte e mjaftueshme për të konfirmuar debutimin e tyre si çift në një ngjarje të rëndësishme të industrisë.

Selena, e cila shkëlqen në rolin e saj në serialin e suksesshëm “Only Murders in the Building”, u fotografua përkrah kolegëve të saj të aktrimit, Martin Short dhe Steve Martin.

Ylli i muzikës veshi një fustan elegant nga dizajneri Oscar de la Renta, të cilin e shoqëroi me bizhuteri të ndritshme nga Tiffany & Co.

Ndërsa Benny nuk u kap në kamerë pranë Selenës, ai ishte i pranishëm pranë të dashurës së tij në disa çaste të tjera, duke treguar mbështetje dhe duke shënuar kështu një moment kujtimi për çiftin.