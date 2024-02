Sara bisedon me Erjolën: Ilnisa më duket engjëll (VIDEO)

Sara dhe Ilnisa janë dy vajzat e shtëpisë së ‘BBVA3’ të cilat kanë bërë çdo ditë debate të ashpra mes tyre.

Mirëpo duket se Sara ka ndryshuar opinion lidhur me Ilnisën, ku gjatë një bisede të zhvilluar ditën e sotme me Erjolën, Sara është shprehur se falë Bardhit i cili e ka zbutur shunë ajo tanimë e sheh Ilnisën me një sy tjetër.

“E di si më duket Ilnisa mua? Engjëll. Për atë zot më duket engjëll. Në sensin që kur e di si jam vetë dhe çfarë kam këtu brenda, Ilnisa më duket engjëll.”- është shprehur Sara.