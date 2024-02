Sanremo 2024/ Triumfon ‘vajza e artit’, Angelina Mango! Për herë të parë pas 10 vitesh fiton një grua

Angelina Mango është vajza 22-vjeçare që triumfoi mbi të gjithë në festivalin “Sanremo 2024”. Këngëtarja e re, me këngën “Mërzia” shkruar së bashku me Madame, ka marrë 40.3 për qind të totalit të votave, në tre mënyrat: Televotim, Press Room dhe juria e radios.

Kanë kaluar 10 vjet që kur një grua fitoi festivalin e Sanremos. Suksesi i fundit daton në vitin 2014, kur Arisa fitoi me Controvento.

Ndërkohë në finalen e edicionit të 74-të të festivalit të Sanremos, Geolier u rendit i dyti, ndërsa e treta ishte Annalisa me këngën “Sinqerisht”.

Kur dëgjoi emrin e saj, 22-vjeçarja foli pak e mbytur nga gëzimi, ndërsa falënderoi këdo që e ka mbështetur në këtë rrugëtim.

“Falënderime të përzemërta për orkestrën, për ty, për Gio, për Fiorello, , për ekipin tim, për Martën, për nënën time, për Phil, Antonio, familjen time që është këtu sonte. Faleminderit që erdhët”, tha ajo.

5 vendet e para

Në podium, Geolier u rendit i dyti me këngë “I p’ me, tu p’ te” me 25.2 për qind. E treta ishte Annalisa me ‘Sinqerisht’, me 17,1 për qind, e katërta ishte Ghali me “Casa mia” me 10,5 për qind dhe e pesta ishte Irama me ‘Tu no’, me 6,9 ​​për qind. Pesëshja e parë është e përbërë tërësisht nga artistë që përfaqësojnë gjeneratat e reja të muzikës dhe që ndjekin tendencat e tregut.

Fillimet e karrierës për Angelina Mango

Njëzet e dy vjeçe me origjinë nga Lagonegro, në provincën e Potenzës, dhe me muzikën në gjak. Një karrierë që filloi shumë e re përkrah babait të saj, i cili vdiq në vitin 2014, në projekte të ndryshme, e cila u pasua në vitin 2021 nga Monolocale, albumi i saj i parë dhe debutimi i saj i vërtetë në skenë në vitin 2022 në Concertone del Primo Maggio së bashku me vëllain e saj, Filippo.

Për të arritur më pas tek Amici, tek këngët Voglia di vive, albumi i dytë Voglia di vive dhe Festivali i lakmuar i Sanremos: “Për momentin Po mundohem ta shtyj panikun, sepse paniku është i bukur kur është edhe entuziazëm, kur është adrenalinë, – rrëfeu ajo, – edhe tani të jesh këtu më tremb pak. Por nga ana tjetër jam shumë krenare që jam këtu, të jem në gjendje ta gjej veten këtu thjesht më bën të mendoj ‘Kënaqu dhe ji i lumtur me atë që po bën’”.

Në gjurmët e babait

“Babai im doli në këtë skenë dyzet vjet më parë, pak a shumë” – kujton ajo këngëtarja. “Kjo gjë sigurisht që më lidh shumë me të, sepse është një vend jo i panjohur për familjen dhe është një vend për të cilin kam dëgjuar gjithmonë edhe në një mënyrë ndoshta më të afërt se zakonisht që kur kam qenë e vogël. Pra, është një emocion i madh të shkelësh një skenë si kjo, ndoshta merr një vlerë edhe më të ndryshme.” Dhe ajo i tha prezantuesit dhe drejtorit artistik të eventit: “ Amadeus- in dua t’i falenderoj për ftesën dhe shpresoj të mos ju zhgënjej”.