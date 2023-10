Rudina nuk i jep kohë të flasë, nxehet astrologe Meri: E lëmë fare…

Koha televizive nuk ka mjaftuar që Meri Shehu sot të përfundonte parashikimin për të gjitha shenjat në emisionin “Rudina”, ku çdo të hënë jep parashikimin e javës. Kur arriti tek shenjat e fundit, Rudina i kërkoi Merit të shpejtonte pasi koha po mbaronte.

“Besoj se Klani do na japi dy minuta kohë”, i tha Meri Rudinës, e cila me të qeshur ia ktheu: “Jo, jo dy janë shumë…vazhdojmë me Ujorët, Ujorët…”

“Mirë e lëmë”, i tha Meri, e cila u duk qartë e nxehur nga situata: “Ta gjejnë vetë. Nuk do themi Peshqit para Ujorëve”.

“Na rrofshin yjet”, shtoi Meri duke qeshur për të ç’tensionuar situatën.

