Rrjeti po “zien” nga deklarata e Kristit, ofendoi rëndë Oltën apo na bënë veshët? (VIDEO)

Shpesh herë, gjërat që dëgjojmë merren në kuptim ndryshe. Kjo ndodh shumë shpesh brenda ‘Big Brother VIP Albania’, aty ku zëri i banorëve nuk dëgjohet mirë në mikrofon, pasi e largojnë nga vetja.

Rasti konkret: Teksa Kristi dhe Olta po bashkëbisedonin, një fjalë e djalit të Robert Aliajt, u duk në konotacion negativ, aq dhe fyes e ulës (Kështu komentohet në rrjetet sociale).

Njerëzit e kanë shkëputur këtë moment duke publikuar videon në ‘Tik Tok’. Në fund të videos dëgjohet Kristi që i thotë aktores ‘ik’, por fjala tjetër është interpretuar në dy versione.

Ka persona të cilët besojnë se Kristi i thotë: Ik kurrë.

E të tjerë që mendojnë se ai e ofendoi me fjalën: Ik K****.

Biseda:

Kristi: Çfarë do të thuash me këtë?

Olta: Hajde se ta shpjegoj unë.

Kristi: Pse qesh ti me atë?

Olta: Ta tregoj unë ty.

Kristi: Ik ore k….