“Rashë në një grackë” Heidi vendos të rrëfejë të vërtetën mbi Massimilianon

Lojës me pyetje nuk i ka shpëtuar as Heidi, e cila është pyetur rreth marrëdhënies së saj të shumë komentuar në Grande Fratello. Ajo u pyet nga Arta nëse loja e saj në “BBV3” është e njëjtë si tek Grand Fratello, pra që fokusohet në lidhjet brenda shtëpisë.

Arta: A është loja jote me Romeon e njëjtë me Massimilianon në Grande Fratello?

Pasi dëgjojnë pyetjen, banorët aludojnë se kush mund ta ketë bërë, pasi Heidi nuk e ka diskutuar asnjëherë këtë temë brenda BBV. Ajo vendos të përgjigjet kështu:

Gjithsesi ajo situatë ka qenë shumë ndryshe. Unë kam pasur presion në atë shtëpi edhe kam bërë një gabim. Nuk kam pasur fuqinë t’i ndaj disa gjëra dhe rashë në një grackë që kisha gjithë shtëpinë kundra në atë moment. Me atë njeriun nuk ka ndodhur asgjë, por kështu doli dhe më vjen keq që ma përdorni, por nuk ka lidhje fare, është situatë jashtëzakonisht shumë larg. Aty unë kam qenë keq, kam ndryshuar. Ka qenë diçka delikate që u bë temë e madhe në të gjithë Italinë. Nuk ka fare lidhje me marrëdhënien shumë të pastër, të bukur, që më bën të lumtur me Romeon.

Heidi u duartrokit nga banorët pas shpjegimit që dha për situatën që ishte komentuar shumë gjatë në mediat italiane.