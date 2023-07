Pse Tristan Thompson po jeton në shtëpinë e ish-it, Khloe Kardashian

Khloe Kardashian do të jetë gjithmonë në anën e Tristan Thompson.

Ylli i Kardashians zbuloi në episodin e 27 korrikut se ish-i i saj dhe vëllai i tij 16-vjeçar Amari po jetojnë me të pas vdekjes së nënës së tyre Andrea në janar.

“Jam mirënjohëse që jam mjaftueshëm e fortë dhe e guximshme për të qenë një sistem mbështetës për dikë tjetër që nuk ka asnjë sistem tjetër mbështetjeje për momentin. Ju nuk duhet të më trajtoni siç duhet, që unë t’ju trajtoj siç duhet – kjo nuk është mënyra se si jam rritur.”-tha ajo.

Pasi Andrea vdiq papritur nga një atak në zemër në moshën 53-vjeçare, Tristan foli me Khloe-nënën e fëmijëve të tij True, 5 vjeç dhe Tatum, 11 muajsh, për të ndarë lajmin e hidhur.

“Nuk e kuptova vërtet se çfarë po thoshte. Ai po bërtiste në telefon, duke u përpjekur të më thoshte se ajo iku, por nuk e kisha idenë se për kë po fliste”.

Tristan dhe Khloe – të cilët flisnin me Andrean çdo ditë – udhëtuan me Kris Jenner dhe Kim Kardashian në Toronto për të qenë me familjen e tij dhe për të ndihmuar në organizimin e funeralit. Tristan u bë gjithashtu kujdestari ligjor i Amari dhe e ktheu atë në Kaliforni.

“Amari është 16 vjeç dhe është me aftësi të kufizuara të rënda”, tha Khloe në një rrëfim. “Është shumë e trishtueshme, sepse ne nuk e dimë se çfarë di ose nuk di ai.”

Megjithatë, pasi solli vëllanë e tij në shtëpi, Tristan përjetoi një tjetër emergjencë: Shtëpia që ai kishte rinovuar papritur u bë e pabanueshme.

“Ai ishte në gjendje të jetonte atje gjatë rinovimeve,por ne kishim mot të keq në Kaliforni, shira ekstremë, dhe çatia e shtëpisë së Tristanit ra dhe shkaktoi përmbytje.”

Kjo është arsyeja pse, siç tha ajo, “Tristani dhe Amari po qëndrojnë në shtëpinë time tani derisa të rregullohet shtëpia e tij”.