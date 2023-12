“Prindërit e bashkëshortit nuk më kanë dashur kurrë”, rrënqeth Zamira Kita: Vjehrri vdiq pa më dhënë dorën asnjëherë

Aktorja e njohur Zamira Kita, ka qenë e ftuar së fundmi në podcastin “Zë me Mirën”, ku ka bërë një rrëfim të rrallë për jetën e saj.

Ajo rrëfeu historinë me bashkëshortin e saj dhe vështirësitë që ata kanë hasur gjatë rrugëtimit të tyre.

Kita tha se fakti që ajo ishte 4 vite më e madhe dhe ishte aktore ka ndikuar që ata të vendosnin të martoheshin pas 14 vitesh lidhje dashurie.

Tejet emocionues ishte edhe momenti kur rrëfeu se në moshën 32-vjeçare ajo ka abortuar, ndërkohë që kur fatmirësisht mbeti shtatzënë në moshën 40-vjeçare, gabimin që bëri me fëmijën e parë s’do ta bënte për asnjë arsye. “Ishte kufiri i kohës sime biologjike dhe atë fëmijë e kisha dëshiruar shumë”, tha Zamira, teksa foli edhe për marrëdhënien që ajo ka me vajzën e saj e cila tashmë është në moshën 20-vjeçare.

Zamira rrëfeu se familja e bashkëshortit nuk e kanë dashur kurrë si nuse. E teksa nëna si përfundim mundi ta pranonte, babai i bashkëshortit vdiq duke mos i folur dhe mos i dhënë as dorën, ndërkohë që aktorja u përkujdes që atij mos t’i mungonte asgjë gjatë kohës që ai ishte sëmurë.

“Ata nuk më kanë dashur kurrë, madje e kanë pasur tmerr që ai të martohej me mua. Nëna e tij vetëm kur ne u martuam, më priti më tha që po të do djali, edhe unë do të dua. Babai Benit nuk ma dha dorën kurrë ndërkohë që unë jam kujdesur shumë për të”, rrëfeu aktorja.