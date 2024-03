Princ Leka përfundon në spital, sulmohet nga ish-vjehrri dhe ish-gruaja e tij

Princ Leka, është sulmuar pasditen e 5 marsit nga ish-bashkeshortja Elia Zaharia dhe babai i saj, Gjergj Zaharia

Mësohet se Princi ka shkuar për të takuar vajzën e cila jeton ne oborrin mbretëror me mamanë e saj, por aty është përballur fillimisht me ofendimet e ish- vjehrrit dhe më pas me dhunë fizike me sende të forta ndaj tij.

Nën kërcënimin verbal dhe fizik, Princ Leka është detyruar të lagohet nga oborri mbretëror për të shmangur këtë moment të pakëndshëm që po ndodhte në sy të vajzes së tij 3-vjeçare.

Menjeherë pas kësaj përplasje fizike, Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë denoncimin dhe ka kërkuar urdhër mbrojtje.

Gjithashtu, princi është paraqitur edhe ne ambientet e spitalit Nënë Tereza, për të marrë ndihmën mjekësore shoqëruar dhe me kartën përkatëse.

Kujtojmë se Princ Leka, po shijon lidhjen e re të dashurisë me fotografen Blerta Celibashi.

Kjo romancë e Princit, vjen pas divorcit të Princit me Elia Zaharian, me të cilën kishte 7 vite martesë.

Pritet seanca gjyqësore për të marrë një vendim në lidhje me këte çështje.