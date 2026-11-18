Një debat i ashpër ka shpërthyer mes banorëve të Big Brother VIP Kosova 5, Nichi dhe Bejta, lidhur me marrëdhënien me Kledjan.
Tensioni filloi kur Bejta e akuzoi Nichin se po e ndiqte pas Kledjas me qëllime të caktuara.
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Nichi e pyeti drejtpërdrejt Bejtën nëse shoqëria e tij me Kledjan po i shkaktonte shqetësim asaj, duke i kërkuar që ta shprehte hapur problemin që kishte.
“Më duket shumë kurioze pse të shqetëson që unë kaloj kohë me Kledjen. Nëse ka diçka që të bezdis, mund të ma thuash lirisht. A të pengon ty apo Kledjan? Unë e shikoj, ulem dhe bisedoj me të, sepse më pëlqen”, u shpreh Nichi.
Bejta nga ana e saj u përgjigj se nuk kishte asnjë problem, por vuri në dukje se sjellja e Nichit dukej e qëllimshme ndaj Kledjas.
Kjo deklaratë ndezi reagimin e Nichit dhe të dy banorët vazhduan përplasjen verbale mes tyre.