Përdori imazhin e saj pa leje, Dua Lipa padit Samsungun për 15 milionë dollarë

Dua Lipa ka ngritur një padi prej 15 milionë dollarësh kundër Samsung Electronics, duke pretenduar se kompania ka përdorur imazhin e saj në paketimin e televizorit pa autorizim ose kompensim.

Duke cituar një padi të paraqitur të premten në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së për Qarkun Qendror të Kalifornisë,mediat raportojnë se, të shtunën se Samsung përdori ngjashmërinë e Lipës në paketimin e televizorëve prej kartoni duke filluar nga viti i kaluar si pjesë e një fushate marketingu për tregun masiv.

Padia pretendon se imazhi është përdorur pa dijeninë ose pëlqimin e Lipës, duke krijuar përshtypjen e rreme se ajo mbështeste produktet e Samsung.

“Fytyra e znj. Lipa u përdor në mënyrë të dukshme për një fushatë masive marketingu për një produkt të konsumit pa dijeninë e saj, pa konsideratë dhe për të cilën ajo nuk kishte asnjë fjalë, kontroll apo kontribut”, thuhej në padi.

Sipas dokumentit, imazhi është bërë prapa skenës në Festivalin Austin City Limits 2024 dhe është në pronësi të Lipës. Padia pretendon se Samsung refuzoi kërkesat për të ndaluar përdorimin e imazhit dhe përfitoi nga shfaqja e mbështetjes nga të famshmit pavarësisht se nuk ekzistonte asnjë partneritet midis kompanisë dhe artistit.

Padia përfshin pretendime për shkelje të të drejtave të autorit, shkelje të markës tregtare, shkelje të ligjit të të drejtave të publikimit të Kalifornisë dhe shkelje të Aktit federal Lanham.

Shtuar 10.05.2026 17:09

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?
Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze
Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës
Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd
"Klevisa është e lidhur jashtë"/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin
Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar
Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë "po"
Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle
