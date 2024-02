Pas suksesit të ‘Flowers’, Miley në një bashkëpunim me këngëtarin e njohur

Këngëtarja Miley Cyrus zbuloi sot surprizën për fansat që me gjasë e ka mbajtur sekret prej kohësh. Rikthimi i saj pritet të jetë elektrizues. Ylli i popit do të publikojë së shpejti bashkëpunimin me këngëtarin e mirënjohur Pharrell Williams. Kënga, e titulluar ‘Doctor (Work it out)’, shënon një moment të rëndësishëm në muzikë pasi dy artistët ikonë bashkojnë forcat për të krijuar diçka të veçantë.

Fansat kanë qenë të emocionuar që nga njoftimi, duke pritur me padurim publikimin e këtij bashkëpunimi. Pharrell Williams, i njohur për hitet e tij si ‘Happy’ dhe ‘Blurred Lines’, sjell në tryezë stilin e tij dhe gjenialitetin muzikor, ndërsa Miley Cyrus, e freskët nga suksesi i saj i fundit me ‘Flowers’, shfaq talentin e saj të gjithanshëm dhe vokalin magjepsës.