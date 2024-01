Në debat e sipër, teksa ishin duke diskutuar për pëlqimet mes tyre, Heidi pranoi që nuk ka asgjë mes saj dhe Fationit.

Nga ana tjetër, ky i fundit pranoi se ka një pëlqim pvr një vajzë tjetër brenda shtëpisë.

“Kur të mbyll gishtin do ia them emrin. Pas orës 12 do ta dini.

Ndërkohë që moderatori, Ledioni pyeti Merin se kush mund të ishte kjo vajzë.

“Fatjonit i ka ngelur harta”, u përgjigj ajo.