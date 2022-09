Partnerja e Ledri Vulës së shpejti në ekran, zbulohet televizioni dhe projekti ku do të shfaqet (VIDEO)

Sara Hoxha është një prej influencueseve më të suksesshme në rrjetet sociale. 30-vjeçarja, njëkohësisht edhe partnerja e Ledri Vulës është një prej të preferuarave të publikut.

Këtë herë sapo na zbuloi një surprizë. Do të jetë një prej konkurrenteve të “Dancing with the stars”.

Kjo është bërë e ditur nga faqja zyrtare e programit. Kujtojmë se disa javë më parë në një intervistë për “Goca dhe gra” Sara u shpreh se kishte një projekt me “Top Channel” duke mos zbuluar detaje. Ja pra, kjo paska qenë.