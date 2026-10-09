Paro rrëfen marrëdhënien me Adi Hilën: Më thoshte se ishte nip i fshatit tonë

Paro rrëfen marrëdhënien me Adi Hilën: Më thoshte se ishte nip i fshatit tonë

Këngëtarja e muzikës popullore, Paro, ishte dje e ftuar në emisionin “Ftesë në 5”, të moderuar nga Bieta Sulo, ku ndër të tjera foli edhe për kompozitorin Adi Hila.

Pas pyetjes së moderatores për vlerësimin e saj ndaj Hilës, me të cilin ka bashkëpunuar në disa projekte muzikore, Paro tregoi përvojën personale dhe marrëdhënien e respektit që kishte me të.

Të lidhura

None found

Ajo u shpreh se nuk ishte e autorizuar të jepte një koment në emër të të tjerëve, por theksoi se, në raportin e saj me kompozitorin, ai e kishte respektuar dhe ajo e kishte vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Paro kujtoi gjithashtu se Adi Hila i kishte thënë dikur se ishte nip në fshatin e saj. Kur ajo shkoi atje, i bëri me shaka një batutë për t’i sjellë dy apo tre gurë nga fshati, pasi gjyshja e tij ishte nga ajo zonë.

Paro përmendi edhe disa prej këngëve ku ka punuar me të, mes tyre “Erdhi halla në gosti”, një këngë të realizuar me Silvën, si dhe një tjetër krijim, ndërsa sqaroi se orkestrimin e tyre e kishte bërë Adi Hila. Në përfundim, ajo nënvizoi se secili duhet të përgjigjet për veten.


Shtuar 9.10.2026 11:24

Anija antike e fundosur në Mesdhe ruan mijëra enë luksoze qeramike

Anija antike e fundosur në Mesdhe ruan mijëra enë luksoze qeramike
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
VIDEO/ Vallja e Osman Takës shpallet pjesë e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shqipërisë

VIDEO/ Vallja e Osman Takës shpallet pjesë e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Shqipërisë
Murtaja Portokalli” në Strasburg: Trumpi lakuriq dhe i mbuluar me ar ndez debat në Parlamentin Europian

Murtaja Portokalli” në Strasburg: Trumpi lakuriq dhe i mbuluar me ar ndez debat në Parlamentin Europian
Rikthimi i fuqishëm në ekran/ ‘Big Brother Vip Kosova 5’ drejt nisjes, moderatori Alaudin Hamiti zbulon detajin e ri nga prapaskenat

Rikthimi i fuqishëm në ekran/ ‘Big Brother Vip Kosova 5’ drejt nisjes, moderatori Alaudin Hamiti zbulon detajin e ri nga prapaskenat
Infeksionet lidhen me rreth një në tetë raste kanceri në botë

Infeksionet lidhen me rreth një në tetë raste kanceri në botë
Justina Shiroka Pula, presidentja më e re e Kosovës? Mikeshë e afërt rrëfen për familjen, akademinë dhe pasionin për artin

Justina Shiroka Pula, presidentja më e re e Kosovës? Mikeshë e afërt rrëfen për familjen, akademinë dhe pasionin për artin
Mesazhet intime të “Erion Isait” në Instagram, Rez Veleshnja nuk kursen kolegun: Ke qenë pervers që te Portokallia

Mesazhet intime të “Erion Isait” në Instagram, Rez Veleshnja nuk kursen kolegun: Ke qenë pervers që te Portokallia