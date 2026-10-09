Navi Pillay nderohet me Çmimin Nobel për Paqen 2026

Çmimi Nobel për Paqen për vitin 2026 i është akorduar Navanethem “Navi” Pillay, juristes dhe avokates së njohur nga Afrika e Jugut, e cila ka shërbyer edhe si Komisionere e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Ajo u vlerësua për angazhimin e saj në avancimin e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare.
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Gjatë karrierës së saj, Pillay është përfshirë për një kohë të gjatë në drejtësi dhe në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ajo ka mbajtur gjithashtu funksione të rëndësishme në organizata dhe institucione ndërkombëtare, duke u bërë e njohur për përpjekjet në forcimin e së drejtës ndërkombëtare dhe garantimin e të drejtave themelore.
Komiteti Nobel shqyrtoi këtë vit 287 nominime për Çmimin e Paqes, ndërsa afërsisht një e katërta e kandidatëve ishin organizata. Në procesin e vlerësimit merren parasysh kontributet për paqen, bashkëpunimin dhe vëllazërinë mes kombeve.
Vendimi është bërë publik në një periudhë të karakterizuar nga konflikte të shumta në botë, përfshirë luftërat në Ukrainë dhe Sudan, si edhe tensionet që lidhen me Iranin dhe Lindjen e Mesme. Përballë vështirësive të diplomacisë në zgjidhjen e krizave, respektimi i së drejtës ndërkombëtare është rikthyer në fokus.
Ekspertët e konflikteve kanë paralajmëruar se tensionet mund të shtohen, ndërsa rendi global i sigurisë po pëson ndryshime. Në disa prej përplasjeve kryesore, përpjekjet diplomatike për arritjen e marrëveshjeve paqësore vijojnë të hasin pengesa.
Çmimi Nobel për Paqen ka një traditë të gjatë, megjithëse numri i grave të shpallura fituese ka qenë më i kufizuar. Aktivistja Jody Williams, e nderuar me këtë çmim në vitin 1997 për punën kundër minave tokësore, kishte deklaruar më herët dëshirën që vlerësimi t’i jepej sërish një gruaje.
Vlerësimi i Navi Pillay e vendos në plan të parë rolin e grave në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në fushën e drejtësisë dhe në përpjekjet ndërkombëtare për paqe.