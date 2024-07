Para disa ditësh lëndoi krahun në aksident, Blendi Fevziu rrëfen për herë të parë momentin e vështirë

Gazetari i njohur Blendi Fevziu, në një intervistë për “Pushime on Top”, ka rrëfyer për herë të parë aksidentin që i ka ndodhur para pak ditësh ku lëndoi krahun.

Ai tregon se ka qenë në një motor duke bërë xhirime në një Park Kombëtar në Shqipëri.

Motori i ka dalë jashtë kontrollit, kështu që është detyruar të hidhet para, në mënyrë që të parandalojë më të keqen.

“Është një aksident në ngjitje duke bërë xhirime, e kam dhe të filmuar madje. Kur mbarova më thanë ta bëjmë dhe një se me dron del shumë bukur, por doli me pasoja. Isha në në Park Kombëtar në Shqipëri, po bëja një xhiro me motor me katër rrota pata një problem dhe u hodha vetë, se motori po ecte mbrapsh.

Për fat isha me kaskë dhe veshjen e duhur për ta përballuar. Është një problem që do më marri gjysmën e kësaj vere. Sidomos kur shoh detin… unë që notoja një orë e gjysmë. Nuk mund ta lëviz krahun, tani detyrohem të shoh të tjerët që notojnë”, tregon Fevziu.