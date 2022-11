Nuk ka më vend për diskutime, Arbana e sqaroi njëherë e mirë marrëdhënien me Lori Hoxhën!

Kohët e fundit është përfolur shumë marrëdhënia e Arbana Osmanit dhe Lori Hoxhës.

Teksa nisën dyshimet për një krisje në marrëdhënien e tyre, Arbana ka qenë ajo që u ka dhënë fund. E ftuar në “E Diell” ajo tha se marrëdhënia me Lorin s’ka nevojë për diskutime sepse kjo e fundit menjëherë pas përfundimit të “BBV 1” i ka thënë se do jetë edhe në “BBV 2”.

“Thashethemet që qarkullojnë të influencojnë nëse janë të vërteta. Nëse unë kam një marrëdhënie për të cilën jam e sigurt, sepse e di se si e kam, nuk kam nevojë të bëj përgënjeshtrime. Në lidhje me komentimin që i është bërë marrëdhënies me Lorin nuk ka patur vend për diskutime dhe sqarime, sepse që në momentin që ka mbaruar “BBV1”, ajo më ka thënë që do të më ketë edhe në “BBV2”, tha Arbana.