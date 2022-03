Një tjetër vajzë e famshme shqiptare zgjodhi 8 Marsin për të konfirmuar shtatëzaninë (FOTO LAJM)

Kristina Baki njoftoi përmes një fotoje në Instagram-in e saj se do të bëhet nënë. Barku i rrumbullakosur dukej fantastik te modelja e cila tashmë është rreth 7 muajshe.

Së shpejti do e shohim bukuroshen me një beb, gjininë e të cilit nuk e ka bërë publike.

“Mommy to be,” – shkroi Kristina krahas fotos.

Më herët edhe Dojna Mema njoftoi se do të bëhej nënë. Të dyja vajzat zgjodhën 8 marsin për të bërë me dije lajmin e bukur.

Ajo postoi një video në të cilën dukej me barkun e rrumbullakosur.

“Fjalet s’me mungojne kurre, por qe te pershkruaj ate qe ndiej tani, do te me duhej ti krijoja. Ndaj po te le ty mam te flasesh, me rrahjet e zemres sate,” shkroi moderatorja.