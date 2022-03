Në pritje të ëmbël, Dojna Mema dhe Vlashent Sata do të bëhen prindër (VIDEO)

Moderatorja e njohur, Dojna Mema dhe këngëtari Vlashent Sata, do të bëhen prindër për herë të parë. Dojna është në pritje të ëmbël dhe lajmin e bukur e ka ndarë vetë ajo përmes një video, ku shfaqet me barkun e rrumbullakosur.

Moderatorja ka treguar se është 16 javëshe dhe nuk gjen dot fjalët për ta përshkruar këtë moment.

“Fjalet s’me mungojne kurre, por qe te pershkruaj ate qe ndiej tani, do te me duhej ti krijoja. Ndaj po te le ty mam te flasesh, me rrahjet e zemres sate #16javeshe”, ka shkruar ajo krahas videos.