“Një herë në 5 vjet ma jep lejen ta publikoj”, Hygerta Sako na tregon sa qenka rritur e bija (FOTO LAJM)

Personazhet shqiptare nuk i shfaqin shpesh fëmijët e tyre nëpër rrjetet sociale, por kjo nuk varet gjithmonë nga prindërit. Ka edhe nga ata fëmijë që refuzojnë të dalin, njëjtë siç kuptuam se ndodh me vajzën e moderatores së mirënjohur sportive Hygerta Sakos. Vajza e saj që tashmë qenka bërë një zonjushë e vërtetë, nuk pranon të pozojë për instagramin e mamasë.

Hygerta Sako me një sharm dhe elegancë që nuk shteron sado që mund të kalojnë vitet, krahas një fotoje me vajzën në Instagramin e saj, ka shkruar: “Një herë në 5 vjet ma jep lejen ta nxjerr në Insta. Jeta mamit, my all”.